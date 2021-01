Dit zijn de grootste kanshebbers voor de Ensors

De Vlaamse films ‘De Patrick’ van Tim Mielants en ‘All Of Us’ van Willem Wallyn zijn de grote kanshebbers voor de Ensors. Het regiedebuut van Mielants sleepte dertien nominaties in de wacht. ‘All Of Us’ kan rekenen op acht nominaties. De Ensor Academie maakte gisteren alle nominaties bekend. Bij de series scoort ‘Albatros’ van Wannes Destoop veertien nominaties. ‘De Twaalf’ van Wouter Bouvijn haalt – toepasselijk – twaalf nominaties.

De nominaties voor de Ensors zijn bekend. De voorbije periode besliste De Ensor Academie, bestaande uit meer dan 1.100 leden uit de audiovisuele sector, over de beste producties van een extra lang Ensorjaar, van augustus 2019 tot december 2020.

Kevin Janssens en Ariane Van Vliet genomineerd

Een van de grote kanshebbers is de film ‘De Patrick’, genomineerd voor onder meer beste film, beste regie (Tim Mielants), beste scenario (Benjamin Sprengers en Tim Mielants). Hoofdrolspeler Kevin Janssens behaalde een nominatie voor beste acteur, actrice Ariane Van Vliet voor beste actrice.

Daarnaast haalde ook de tragikomedie ‘All Of Us’ van Willem Wallyn heel wat nominaties binnen. De film noteerde acht nominaties in categorieën als beste film, beste regie en beste scenario. Hoofdrolspeelster Maaike Neuville is genomineerd voor beste actrice. Verder is debutante Eva Cools met ‘Cleo’ meteen goed voor vijf nominaties.

Uitreikingsceremonie coronaproof

‘Albatros’ van Wannes Destoop haalde met veertien nominaties de meeste nominaties binnen van alle nieuwe Vlaamse series. Ook de populaire serie ‘De Twaalf’ over een assisenproces doet het goed met, toevallig of niet, twaalf nominaties.

De Ensors zullen dit jaar coronaproof worden uitgereikt via een televisieshow uitgezonden op Canvas. Wim Opbrouck en Martha Canga Antonio leiden de ceremonie ‘Het Gala van De Ensors’ in goede banen vanuit Kursaal Oostende, terwijl Michael Pas de genomineerden ontvangt in Thermae Palace. De show is op 23 januari om 22.10 uur te zien op Canvas.