‘That ’70s Show’-actrice Tanya Roberts toch niet overleden

De Amerikaanse actrice Tanya Roberts, die bondgirl Stacey Sutton speelde in ‘A view to a kill’ (1985) en de rol vertolkte van Midge Pinciotti in ‘That ’70s Show’, is ten onrechte doodverklaard.

Haar manager had van de partner van de 65-jarige Roberts te horen gekregen dat ze zondagavond was overleden, maar maandagochtend liet het ziekenhuis weten dat ze toch nog in leven was. Dat schrijft onder meer het Amerikaanse vakblad Variety op basis van haar manager.

Kritieke toestand

Roberts, wier echte naam Victoria Leigh Blum is, verkeert wel nog in kritieke toestand op de afdeling intensieve zorgen, klinkt het. Op kerstavond was ze in het ziekenhuis beland nadat ze tijdens een wandeling met haar honden in elkaar was gezakt.