Man doet alsof hij zijn vriendin ten huwelijk vraagt: “Dit is ronduit gemeen” (video)

Een man heeft heel wat kritiek over zich heen gekregen nadat hij in een video een fake huwelijksaanzoek deed bij zijn vriendin. De vrouw nuanceert de feiten, aangezien ze intussen alsnog écht verloofd zijn.

In de bewuste video is te zien hoe een man op de knie gaat voor zijn vriendin Hannah, waarmee hij al zes jaar samen is. In zijn handen houdt hij een doosje vast waarin je een ring zou verwachten. Hannah barst al in tranen uit omdat ze weet wat er gaat komen. Terwijl hij het doosje opent, vraagt hij: “Wil je alstublieft… deze oorbellen aannemen?”. Geen ring, maar oorbellen dus. “Ik wist het!”, horen we de vrouw teleurgesteld zeggen.

Hartbrekend

De video werd al meer dan 1,3 miljoen keer bekeken. Heel wat mensen vinden de frats echter ongepast. “Het zou grappig geweest zijn mochten jullie nog maar zes maanden samen zijn, maar na zes jaar had ze het wellicht verwacht. Dit is hartbrekend”, “Hij durft nogal. Dit is ronduit gemeen” en “Goed, hij zit in de perfecte pose om in het gezicht geklapt te worden”, klinkt het onder meer.

Elkaar beetnemen

De vrouw verduidelijkt dat de beelden dateren van Kerstmis 2019 en het stel intussen écht verloofd is. Ze vindt het jammer dat haar verloofde zoveel kritiek krijgt. “Hij is geen slecht persoon. Ik deelde dit omdat ik het grappig vond. We houden elkaar wel vaker voor de gek”, reageert ze.