BIZAR. Paul McCartney praat soms tegen overleden George Harrison: “Zijn geest woont in boom op mijn oprit”

Paul McCartney, een onsterfelijk naam in de popgeschiedenis, praat soms tegen zijn collega van The Beatles George Harrison, zo onthulde McCartney in een interview met het Amerikaanse radiostation NPR over zijn nieuw album ‘McCartney III’. Harrison overleed in 2001 aan de gevolgen van kanker.

Volgens de 78-jarige McCartney huist de geest van zijn jeugdvriend en collega-Beatle George Harrison in een boom op de oprit van zijn landgoed in Sussex. Hij begroet hem elke dag. Harrison had de zilverspar cadeau gedaan aan McCartney, en sinds George in 2001 overleed is Paul ervan overtuigd dat zijn geest in de boom woont.

“George was gepassioneerd door de tuinbouw”, aldus McCartney. “Hij was een heel goed tuinier, en dus gaf hij mij die boom cadeau. Het is een grote zilverspar, die naast mijn poort staat. Als ik uit mijn auto stap, kijk ik op naar de boom en zeg: ‘Hallo, George’. Voor mij is George die boom binnengetreden. Ik hoop dat hij blij is daarmee.”

Sir Paul McCartney nam tijdens de lockdown zijn jongste album op: ‘McCartney III’. Hij bespeelde eigenhandig alle instrumenten die op de plaat te horen zijn.