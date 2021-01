Vrouw krijgt wind van voren omdat ze DIT doet met haar Tinder-matches: “Wat een onuitstaanbaar mens”

Een afspraakje met iemand die je enkel kent van wat foto’s en berichtjes is altijd een spannend avontuur. Een vrouw op zoek naar liefde op datingapp Tinder heeft daar een oplossing voor gevonden, maar die wordt niet op applaus onthaald.

Weinig dingen zo awkward als een slechte blind date. Je hebt er dagen naar uitgekeken, maar plots blijft die m/v/x in het echt toch een pak minder sympathiek te zijn. Je afspraakje haat katten, moet niks weten van Harry Potter en je kent niks uit het repertoire van Taylor Swift.

Allemaal breekpunten voor deze anonieme Tinder-gebruikster, die haar matches onderwierp aan een heuse vragenlijst alvorens ermee op date te willen gaan. Een van haar matches schrok zo van het initiatief dat die screenshots van de vragen deelde op Reddit.

“Narcistisch”

“Naar wat voor relatie ben je op zoek?”, is de eerste vraag die de match na wat basisvragen zoals naam en leeftijd moest invullen. Nadien wordt het al iets gewaagder: “Ben je een feminist?” Maar ook populaire cultuur is van belang, getuige de vragen over Taylor Swift en Harry Potter. Nog een vraag luidt of je van katten houdt, of of je allergisch bent.

In de reacties vinden de Reddit-gebruikers de vragenlijst maar niks. “Dit kan je toch ook in een normaal gesprek te weten komen?”, zegt iemand. Iemand anders noemt de vrouw “narcistisch”, en nog iemand zegt: “Aan die vragenlijst kan je al zien dat dit een van de meest onuitstaanbare mensen ter wereld is.” Toch kunnen sommigen er ook begrip voor opbrengen. “Ik ben al wat ouder en gescheiden. Ik wil meteen weten wat voor vlees ik in de kuip heb”, klinkt het onder meer.