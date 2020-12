BIZAR. Met deze klacht veroorzaakten Canadezen het vaakst overlast bij de noodcentrale in 2020

De pandemie heeft op vele facetten van het leven invloed, zelfs op de inhoud van de overlasttelefoons naar de noodcentrale. Voor deze niet-dringende klachten belden Canadezen in 2020 het vaakst naar de de noodcentrale.

Een verzoek om hulp bij een geblokkeerde bankkaart in een bankautomaat of een simpele tijdcontrole zoals bij de sprekende klok: het zijn telefoontjes die de grootste noodcentrale van de Canadese provincie Brits-Columbia jaarlijks binnenkrijgt. De noodcentrale behandelde in 2020 meer dan 1,7 miljoen noodoproepen.

Maar veruit de meeste niet-dringende klachten hadden rechtstreeks of onrechtstreeks te maken met de coronapandemie. Klachten over niet-afgeleverde maaltijdbestellingen waren schering en inslag; een gevolg van het feit dat afgelopen jaar meer mensen dan ooit hun maaltijden aan huis lieten leveren.

Dispatcher Meghan McMath vertelt aan CBC Canada dat zulke niet-dringende oproepen – die niet voor politie, ambulance of brandweer bestemd zijn – de aandacht afleiden van de échte noodgevallen, waardoor soms cruciale responstijd verloren gaat. “Elke seconde die we spenderen aan zulke niet-dringende oproepen is cruciale tijd die we niet kunnen spenderen aan onze prioriteit – mensen in dringende nood helpen.”

Zo ziet de top 10 eruit: