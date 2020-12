Blinde hond valt in zwembad, maar dan gebeurt DIT: “We konden onze ogen niet geloven” (video)

Een blinde hond heeft haar leven te danken aan haar maatje, ook een viervoeter. Toen die laatste zag dat de drenkeling voor haar leven vocht, ontpopte ze zich tot redder in nood.

Julieta Firpo woont in het Argentijnse dorp Sunchales met haar twee honden Luna en Caipirinha. Luna is 14 jaar en is zo goed als blind. Onlangs liep ze rond in de tuin en viel ze in het zwembad. Ze raakte helemaal in paniek en jammer genoeg had haar baasje het niet opgemerkt.

Uitgeput

Caipirinha zag het wél gebeuren. Ze snelde naar haar maatje toe en stelde alles in het werk om Luna uit het zwembad te krijgen. Dat duurde even, maar uiteindelijk kon ze Luna naar het trapje leiden. Ze geraakte maar net uit het zwembad en was helemaal uitgeput, maar ze overleefde het incident.

Heldin

Haar baasje Julieta is apetrots op haar redder in nood. “We bekeken de beelden en konden onze ogen niet geloven. Caipirinha was al een schatje, maar nu is ze ook onze heldin!”, vertelt ze aan The Dodo.