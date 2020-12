Akon start volgend jaar met bouw van eigen stad in Senegal

Het lichtjes megalomane plan van r&b-artiest Akon, bekend van hits als ‘Smack That’, ‘Lonely’ en ‘I Just Had Sex’ (ft. Lonely Island), om een eigen stad te stichten in Senegal krijgt stilaan vorm. Volgend jaar gaat de eerste schop in de grond, zo kondigde de zanger aan. Het hele project heeft een prijskaartje van zo’n 6 miljard dollar.

Na twee jaar voorbereiding worden de plannen van Akon, die deels in Senegal opgroeide, heel binnenkort werkelijkheid. De ‘smart city’ van de rapper/ondernemer is ‘Akon City’ gedoopt en moet een toevluchtsoord worden voor iedereen van de Afrikaanse diaspora.

De stad zal onder meer bestaan uit een resort van 809 hectare – of 542 voetbalvelden –, appartementen en een stadion. De metropool zal draaien op hernieuwbare energie en krijgt zelfs zijn eigen cryptomunt: de AKoin. Het hele ontwikkelingsproject kost zo’n 6 miljard dollar. De artiest heeft bij diverse investeerders al een derde van die beoogde zes miljard dollar gevonden.

Met zijn bouwproject wil Akon ook jobs creëren voor de lokale bevolking, om zo de economie van Senegal te stimuleren.

Filantroop

Akon werd geboren in St. Louis, Missouri, als zoon van een moslimgezin. Op zevenjarige leeftijd verhuisde hij naar de Amerikaanse staat New Jersey. Hij bracht zijn vroege jeugd deels door in Senegal, pendelend tussen het Afrikaanse land en de VS. In 2004 verscheen zijn eerste album: ‘Trouble’. Zijn grootste successen kende hij tussen 2005 en 2012. In 2010, op het toppunt van zijn roem, verdiende Akon volgens Forbes zo’n 21 miljoen dollar.

De laatste jaren is de meervoudige Grammy-genomineerde vooral bekend als zakenman en filantroop. Zo lanceerde hij in 2014 het project ‘Akon Lighting Africa’, dat via zonne-energie in 15 Afrikaanse landen elektriciteit aanbiedt.