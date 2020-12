Laura uit ‘Blind Getrouwd’ op GÊNANTE wijze beetgenomen: “Dat komt omdat ik blond ben” (foto’s)

Laura Lieckens zat onlangs met het schaamrood op de wangen toen ze voor de gek gehouden werd door haar familie. Ze wilde naar de tandarts bellen, maar kreeg het nummer van een iets prestigieuzer adres…

“Vertrouw nooit uw broers of zus”, zo begint de 28-jarige interieurarchitecte op Instagram. Laura wilde een afspraak maken bij de tandarts en vroeg het telefoonnummer in de WhatsAppgroep van haar familie. Haar broer gaf echter een ander nummer mee en Laura trapte er met beide voeten in. “Wanneer je vrij snel tot de constatatie komt dat de persoon waarmee je aan het bellen bent, geen tandarts is, maar het Koninklijk Paleis in Laken”, schaamt ze zich dood.

Jeff Hoeyberghs

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen, zou je denken. Maar een half jaar geleden haalde haar familie een gelijkaardige frats met haar uit. “En tot het besef komt dat ze u een half jaar geleden op dezelfde manier al liggen hebben gehad”, verduidelijkt ze met het telefoonnummer van Jeff Hoeyberghs. “Da’s blond zeker”, knipoogt ze.