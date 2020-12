BIZAR. Je kan nu een Franse ‘Peaky Blinders’-wijn kopen voor de feestdagen

We gaan de feestdagen dit jaar in beperkte kring vieren en dat is aanpassen. Het betekent echter niet dat we er niet alsnog een gedenkwaardig feestje van kunnen maken met onze bubbel. Doordat we voor minder mensen moeten koken en cadeautjes kopen, kunnen we daar ook wat meer moeite in steken.

Waar je normaal gezien als een kip zonder kop rondloopt in de weken voor kerst omdat je nog 37 cadeaus moet vinden én een menu moet samenstellen én kerstkaarten moet sturen én je taken op het werk moet afronden, ben je nu wellicht een stuk rustiger. Alles is overzichtelijker en kleinschaliger. Misschien heb je zelfs tijd om na te denken over een thema voor het kerstfeestje of over welke wijn je nu precies wil serveren.

Even veel karakter als de Shelby’s

Wel, voor liefhebbers van de serie ‘Peaky Blinders’ is er goed nieuws. Als je wil kan je namelijk twee vliegen in één klap slaan. De Franse wijnmaker Thibaut Bardet liet zich namelijk inspireren door de serie om een nieuwe wijn te lanceren in samenwerking met de BBC. “Ik wou mijn familie eren, met name mijn overgrootvader Jean Roy, wijnmaker in de jaren 20. Maar ook mijn familie in het algemeen, die al sinds 1704 in Saint-Emilion actief is. Mijn voorouders vervoerden de wijn naar Bordeaux zoals de Shelby’s hun smokkelwaren op de kanalen van Birmingham verscheepten”, aldus Bardet aan Le Figaro.

De in totaal 78.000 flessen wijn hebben volgens hem evenveel karakter als de familie Shelby (al lijkt ons dat moeilijk om aan te tippen) en er zijn twee cuvées beschikbaar op de website. De Shelby Compagny Ltd Saint-Emilion haal je in huis voor 25 euro, de Shelby Compagny Ltd Grand Cru kost 39 euro. Ideaal als je eens wil uitpakken bij kerst of als je een cadeau wil kopen voor een echte Shelby-fan.