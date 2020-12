Europa zet licht op groen voor coronavaccin

De Europese Commissie heeft de voorwaardelijke marktvergunning voor het coronavaccin van Pfizer en BioNTech goedgekeurd. Het is het eerste vaccin tegen COVID-19 dat in de Europese Unie zal ingezet worden.

“Vandaag voegen we een belangrijk hoofdstuk toe aan een Europees succesverhaal”, zo kondigde voorzitter Ursula von der Leyen de beslissing aan. Eerder op de dag had het Europese Geneesmiddelenagentschap in Amsterdam geoordeeld dat het vaccin veilig en doeltreffend is en een positief advies afgeleverd.

Het vaccin wordt onder meer in de vestiging van Pfizer in Puurs geproduceerd. Von der Leyen verwacht dat de eerste ladingen “in de komende dagen” zullen geleverd worden. Op 27 december start dan een driedaagse lancering van de vaccinatiecampagnes in de hele Europese Unie.

“Moment van eenheid”

“Doses van het vaccin zullen op hetzelfde moment beschikbaar worden voor alle lidstaten tegen dezelfde voorwaarden”, zo verzekerde von der Leyen. “De aanstaande Europese vaccinatiedagen zullen een belangrijk moment van eenheid zijn. Dit is een goede manier om dit moeilijke jaar af te sluiten.”

De Commissie sloot een contract met Pfizer en BioNTech voor de aankoop van 200 miljoen doses. Ze verwacht dat de distributie ervan tegen september 2021 zal afgerond worden. Er is ook een optie om nog eens 100 miljoen doses aan te kopen. De vaccins worden onder de lidstaten verdeeld op basis van de bevolkingsaantallen. Net geen 5,1 miljoen doses zijn voor België bestemd.

Nog vaccins op komst

Von der Leyen onderstreepte dat er nog meer vaccins op komst zijn. Ook met vijf andere producenten heeft de Commissie een voorkoopcontract afgesloten. Het vaccin van het Amerikaanse Moderna zou het tweede op de Europese markt kunnen worden: het EMA wil de aanvraag op 6 januari beoordelen.