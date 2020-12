Shania Gooris over haar complexen: “Mensen met wallen zien er automatisch stoerder uit” (video)

Shania Gooris, de dochter van Sam Gooris en Kelly Pfaff, heeft in een openhartig interview gepraat over haar complexen. “Als je naar iemand zijn gezicht kijkt, dat zijn generaties van generaties”, vertelt ze.

De 20-jarige brunette is te zien in Natur’elle, het online format van Jani waarin BV’s zich tonen zonder make-up. Shania praat onder meer over enkele details in haar gezicht die zij zelf niet perfect vindt. “Die twee aders in mijn voorhoofd zijn me nog nooit opgevallen. Maar ik vind dat wel schattig. En mijn wallen, maar die heb ik altijd. Dat vind ik niet erg. Mijn papa heeft dat ook. Mensen met wallen zien er automatisch stoerder uit. Als je mensen met wallen ziet, denk je: ‘Amai, die moeten zo’n zwaar leven hebben’”, klinkt het.

Neusgatcorrectie

Ze heeft al enkele keren getwijfeld om iets aan haar uiterlijk te laten veranderen, maar uiteindelijk deed ze het niet omdat ze de ‘onvolmaaktheden’ accepteert. “Vroeger wilde ik lipvullers. Of microblading. Maar dan denk ik: ‘Shania, jij heb zo van die galetten van wenkbrauwen en dan ga jij nog eens wat microbladen’. Ik heb ook keigrote neusgaten. Dan denk ik: ‘Een neusgatcorrectie, dat zou het zijn’. Maar dan denk ik: ‘Nee, want mijn papa heeft grote neusgaten en mijn papi ook. Iedereen in mijn familie heeft grote neusgaten en hetgeen wij allemaal hebben ga je dan weghalen?”.

Moedervlek

“Als je naar iemand zijn gezicht kijkt, dat zijn generaties van generaties die in je gezicht zitten. Niet ieder kenmerk komt van je ouders. Dat kan zijn van 15 grootouders ervoor dat jij bijvoorbeeld hier een moedervlek zou hebben. Dat kan zijn van een grootmoeder. Dat zijn allemaal generaties van jouw familie in jouw gezicht. Als je dan gaat denken dat dat niet mooi is door sociale media, dat vind ik zo erg”, besluit ze.

