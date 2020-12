Begin 2021 helemaal zen door te mediteren op Netflix

Het nieuwe jaar zen en met een schone lei beginnen, het is iets waar we allemaal naar streven. Helaas is dat dezer dagen makkelijker gezegd dan gedaan. Het afgelopen jaar was niet bepaald een lachertje en we stellen ons allemaal vragen bij de toekomst. Een leeg hoofd hebben lijkt dan ook moeilijk dan ooit.

Toch is het mogelijk. Heel wat mensen zweren al lang bij meditatie en in 2020 zijn er vast een heleboel meditatieliefhebbers bijgekomen. En dat heeft ook Netflix maar al te goed begrepen.

Mediteren kan je leren

Om helemaal zen aan het nieuwe jaar te beginnen, kan je vanaf 1 januari daarom mediteren met behulp van de streamingdienst. Netflix sloeg daarvoor de handen in elkaar met Headspace, een populaire meditatie-app. Vanaf 1 januari vind je dus enkele 20-minuten durende filmpjes op Netflix die je tonen hoe je helemaal tot rust kan komen. Maak dus wat tijd tussen je gebruikelijke binge-sessies door om te mediteren en wie weet wordt 2021 wel het jaar waarin je eindelijk leerde om af en toe je hoofd leeg te maken.