Dit zijn die 10 meest populaire YouTube-filmpjes van 2020 (video’s)

December is het vaste moment voor lijstjes. Je hebt er misschien iets van gehoord, maar een pandemie raasde in 2020 doorheen de wereld waardoor we meer video’s dan ooit bekeken. YouTube heeft nu de top tien van meest populaire filmpjes gedeeld.

Tal van records sneuvelden het afgelopen jaar op het videoplatform. Zo pakte K-popgroep BLACKPINK in juni het record voor meeste views op één dag tijd met hun clip voor de hit ‘How You Like That’. Twee maanden later verpulverden hun Zuid-Koreaanse landgenoten van BTS dat record alweer met de clip van ‘Dynamite’. Baby Shark werd dan weer de meest bekeken video ooit op YouTube.

Wat is top trending?

Om te kijken welke video het meest populair was, hanteert YouTube het Top Trending-“YouTube kijkt naar een reeks factoren die bepalen hoe ‘trending‘ een video is, waaronder de aard en het aantal kijkers, met name in het land waar de video wordt uitgebracht. We hebben gekeken naar de vele manieren waarop mensen met video’s omgaan zoals leuk vinden, reageren en meer. De uiteindelijke positie van een video op de lijst wordt bepaald door een combinatie van al deze factoren, waaronder de groeisnelheid en of de video in de loop van de tijd populair blijft”, legt het Amerikaanse bedrijf uit. De onderstaande top tien bevat geen muziekvideo’s.

10. Some Good News with John Krasinski Ep. 1 – SomeGoodNews



Je kent John Krasinki waarschijnlijk enkel voor zijn rol in de Amerikaanse versie van ‘The Office’. Hij is echter ook met z’n tijd mee en kwam op de proppen met de YouTube-show ‘Some Good News’. Hij focust daarin op het weinige goede nieuws dat er dit jaar viel.

9. Quarantine Stereotypes – Dude Perfect



Dude Perfect is een Amerikaanse sport- en komediegroep die een hilarische video maakten over we allemaal verschillend omgingen met de verplichte quarantaine.

8. Ricky Gervais’ Monologue 2020 Golden Globes – NBC



‘Zero f*cks given’ is zowat de samenvatting van de openingsmonoloog van Ricky Gervais op de Golden Globe Awards. Hij ontzag er niets of niemand, wat naast de merkbaar ongemakkelijke sfeer ook op de nodige bijval kon rekenen.

7. Minecraft Speedrunner VS 3 Hunters GRAND FINALE – Dream



Minecraft blijft ook na al die jaren razend populair. Dat blijkt uit deze video van een speler genaamd Dream.

6. I’m Coming Out. – NikkieTutorials



De Nederlandse schoonheidsspecialiste NikkieTutorials deed één van de meest opmerkelijke onthullingen van het jaar. Daarin deed Nikkie De Jager uit de doeken dat ze een transgender is.

5. I Bought The World’s Largest Firework ($600,000) – MrBeast



Mr. Beast staat bij YouTube helemaal bovenaan in de lijst van videomakers. Niet verrassend als je weet dat iedereen van vuurwerk houdt.

4. We Broke Up. – jeffreestar



Beautygoeroe Jeffree Star ging begin dit jaar uit elkaar met zijn vriend Nathan Schwandt. Groot nieuws in YouTube-land.

3. First Debate Cold Open – SNL



Dit fragment uit Saterday Night Live’s bootst het eerste debat in de Amerikaanse presidentsverkiezingen na . We zien Alec Baldwin als Donald Trump terwijl Jim Carrey de rol van Joe Biden op zich neemt.

2. Building the Perfect Squirrel Proof Bird Feeder – Mark Rober



De bekende YouTuber Mark Rober wou tijdens de lockdown vogels naar zijn tuin lokken met behulp van een voederbakje. Wat bleek? Een vervelende eekhoorn kwam altijd het eten stelen. Daarop besloot hij een enorm hindernissenparcours te maken, met de nodige hilariteit tot gevolg.

1. 8:46 – Dave Chappelle



De meest populairste video van 2020 is een stand-up special van komiek Dave Chappelle. De titel van de Netflixshow is een verwijzing naar de dood van George Floyd, die 8 minuten en 46 seconden een knie van een politieagent op zijn nek kreeg.