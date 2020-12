Zoveel mannen hebben een bijnaam voor hun kleine man

Mannen en hun kleine man, het is een lang (al dan niet letterlijk) verhaal. Voor de een is het niet meer dan een (karig) verlengstuk van zijn lichaam, voor de ander is het een onderdeel van zijn persoonlijkheid. Onderzoeksbureau iVox ondervroeg 1.000 Vlamingen over hun penis in opdracht van JOE voor het radioprogramma ‘Love, Sex & Drama’.

En de resultaten van die enquête zijn opvallend. Zo blijkt dat 36% van de mannen wel deglijk belang hechten aan de lengte van hun kleine man en 48% vindt dat ook de dikte er toe doet. De helft van de mannen is trouwens wel tevreden met zijn jongeheer, terwijl een kwart niet helemaal content is.

Cockzilla

Maar er is meer. Wist je bijvoorbeeld dat een op de tien mannen een bijnaam heeft voor zijn kwast? Wat die bijnaam precies is, werd niet meegedeeld in de enquête. Al kunnen we er ons wel wat bij voorstellen: slurfje, fluit, anaconda, banaan, cockzilla, joystick, neukpeuk… Het zijn allemaal bijnamen die al eens de revue passeerden, de één al origineler dan de ander.

Vuile fluiters

Verder blijkt dat twee op de drie mannen elke dag een erectie hebben en dat een kwart vreest af en toe te snel klaar te komen. Vies detail: slechts 66% van de mannen wast dagelijks zijn penis, 11% doet dat zelfs maar één à twee keer per week. Dus, als je dit leest en nu overtuigd ja aan het knikken bent, is het hoog tijd om daar verandering in te brengen. Wassen maar die handel!