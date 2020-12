Weervrouw excuseert zich voor gênante blunder met outfit (video)

Geestig momentje tijdens ‘Good Morning Britain’. Weervrouw Laura Tobin presenteerde het weerbericht in een outfit waar het prijskaartje nog aanhing. Heel wat kijkers wezen haar daarop, en toen ze het doorhad, excuseerde ze zich ervoor.

Best gênant als je een outfit draagt en het prijskaartje er vergeet af te halen. Het overkwam weervrouw Laura Tobin tijdens een live-uitzending van ‘Good Morning Britain’. Het etiketje was heel zichtbaar, dus probeerden heel wat kijkers haar ervan op de hoogte te brengen via Twitter.

Terugsturen

De boodschap kwam aan en even later excuseerde ze zich. “Voor we verdergaan met het weer, wil ik even iets zeggen over mijn modefout. Het was heel wat kijkers opgevallen dat mijn prijskaartje uit mijn trui hing. Ik heb het intussen verwijderd. Ik heb hem geleend en wilde hem terugsturen, vandaar”, verklaarde ze haar blundertje.