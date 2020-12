Lesley-Ann Poppe deelt foto van haar pasgeboren dochtertje: “Ze lijkt op jou!”

Lesley-Ann Poppe heeft voor het eerst een foto gedeeld van haar dochtertje waarvan ze vorige week beviel. Haar volgers zijn overenthousiast!

Vorige week donderdag zag Lily-Jane het licht, het eerste dochtertje van Lesley-Ann Poppe (41) en haar man Kevin Lebreton (32). De bevalling (met keizersnede) is perfect verlopen, al was Lesley-Ann de eerste dagen erna wel nog erg moe.

Dankbaar

Intussen heeft Lesley-Ann op Instagram een kiekje gedeeld van haar kleintje. “Je bent meer dan we ooit verwacht hadden en beter dan we ooit hadden kunnen dromen. We hebben lang moeten wachten op onze ‘Family of Five’ en zijn enorm dankbaar en gelukkig dat we onze kleine Lily-Jane mogen verwelkomen in ons gezin”, schreef ze erbij.

Gelijkenissen

Haar volgers steken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. Sommigen zien al zelfs gelijkenissen tussen het kindje en Lesley-Ann. “Ze lijkt op jou”, “Wat een ongelofelijk knappe meid”, “Ooh, zo schattig”, en “Wat een mooi prinsesje”, klinkt het onder meer.