IEW. Vrouw doet onthutsende ontdekking in deurhendel van auto

Mensen met een spinnenfobie slaan dit artikel best over, want dit is niet voor gevoelige zieltjes: een vrouw in Australië deelde foto’s van haar schrikbarende ontmoeting met een enorme spin die zich onder de deurhendel van haar auto verscholen had.

De foto’s gingen meteen viraal nadat de vrouw ze eind november op Facebook had gezet. Op de beelden staat haar auto in Armidale, New South Wales, met de tekst: “Ik dacht eerst dat het harige rupsen waren. Ik heb mijn auto nu al een week niet meer aangeraakt.”

De eigenares van het voertuig schreef dat ze de spin op het allerlaatste moment had gespot, nadat ze ei zo na de deurhendel had vastgegrepen.

Jachtkrabspin

Wie de foto van naderbij bekijkt, ziet harige poten en het lijf van een enorme spin, die geïdentificeerd werd als een jachtkrabspin (voor de kenners: holconia insignis). De spinnensoort jaagt wel vaker mensen de stuipen op het lijf, met zijn pootspanwijdte die tot 15 centimeter kan bedragen.

Volgens een Australische spinnengroep op Facebook, waar het bericht gepost werd, was de spin aan het schuilen voor de verzengende hitte in Australië, waar het nu bijna zomer is.