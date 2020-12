BIZAR. Trio ontvoert kalkoen uit zoo en giet vogel vol wodka om verjaardag te vieren

De politie in Letland heeft drie mannen aangehouden op verdenking van het ontvoeren van een kalkoen uit een privézoo. Het trio zou vervolgens wodka door de keel van de arme vogel gegoten hebben om een verjaardag te vieren.

De dolle escapade vond vorige woensdagochtend plaats in de Letse hoofdstad Riga. Een bewakingscamera registreerde hoe drie mannen, allen in het zwart gekleed, inbreken in een kleine privézoo en een kalkoen vastgrijpen. De vogel verdwijnt in een zwarte tas.

De mannen, die tussen de 30 en 40 jaar oud zijn, trokken vervolgens naar een strand nabij de hoofdstad. Daar dronken ze alcohol, pakten ze de snavel van de kalkoen vast en goten ze wodka door de keel van het dier.

Kalkoen met een kater

Toen de politie het trio spotte op het strand, was het feest snel voorbij. De mannen werden gearresteerd voor inbraak en huisvredebreuk. Volgens de politie waren de verdachten de 34ste verjaardag aan het vieren van één van hen. Het zou niet de eerste keer zijn dat ze vandalenstreken uithalen: in het verleden werden ze al beboet voor hooliganisme en een rits andere misdrijven.

De kalkoen werd veilig en wel teruggebracht naar de privézoo. Het dier verscheen later op het laatavondjournaal van de lokale zender TV3 Latvija. Het verkeerde naar verluidt in goede gezondheid, maar had zichtbaar last van een kater.