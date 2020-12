Kobe Ilsen vraagt vriendin ten huwelijk: “Ze heeft JA gezegd!” (video)

Heuglijk nieuws voor presentator Kobe Ilsen en zijn vriendin Sara! Of zeg maar: verloofde Sara. Want de twee gaan binnenkort trouwen. Dat kondigden ze op Instagram aan met een video van het huwelijksaanzoek.

De 38-jarige ‘Op Eén’-presentator vroeg zijn vriendin Sara Vermassen (31) ten huwelijk terwijl ze de kerstboom aan het versieren was. Beelden daarvan deelde Kobe op Instagram. “Baby’tje? Wil je met me trouwen alsjeblieft?”, vraagt hij haar. Een verbouwereerde Sara kan het eerst niet goed geloven, maar zegt na enkele seconden resoluut ‘ja’.

‘Boer zkt vrouw’

Kobe Ilsen was de afgelopen jaren lang een begeerde vrijgezel, maar begin dit jaar kondigde hij aan dat hij samen is met Sara Vermassen. Zij is onder meer bekend van haar deelname in ‘Boer zkt vrouw’ in 2019, toen ze het hart van boer Stephan probeerde te veroveren.