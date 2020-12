De geschiedenis van groen – dat is wat het TreM.a – Museum voor Oude Kunsten onderzoekt, of meer bepaald: de geschiedenis van groene edelstenen en hun speciale rol in religieuze rituelen of in mode en esthetiek. Word je wild van jade of smaragd, dan valt een tripje naar Namen sterk aan te raden. Kleine juwelenfans die benieuwd zijn naar de geschiedenis van de ‘Schat van Oignies’ worden – mits reservatie – door een enthousiaste gids ingewijd in de geheimen van de edelsmeedkunst.

Waar en wanneer? Nog t.e.m. 31/1 in TreM.a (Namen)