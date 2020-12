StuBru-programma ‘Duyster’ blijft nog in de ether tot eind juni

‘Duyster’-fans mogen zich in de handen wrijven, de unieke radioshow van Studio Brussel zal namelijk nog uitgezonden worden tot eind juni.

In september keerden presentatrice Ayco Duyster en muzieksamensteller Eppo Janssen na vijf jaar weer terug naar Studio Brussel voor een comeback van de geliefde show, die nu dus verlengd wordt.

Warm weerzien

“2020 is het jaar waarin zo veel zekerheden wegvielen dat we echt snakten naar een houvast. En ‘duyster’ is één van die bakens waar we ons collectief aan konden optrekken”, klinkt het op de Facebookpagina van Duyster. “Voor ons voelde de herstart in september aan als een heel warm weerzien met een oude vriend. Eentje die ons nooit helemaal had losgelaten en de luisteraars duidelijk ook niet. De respons de afgelopen weken is enorm geweest, nu weer stoppen is dan ook niet aan de orde.”