Sandra Kim wil zich niet meteen laten vaccineren tegen corona: “Bang voor bijwerkingen”

De Belgische zangeres Sandra Kim is niet van plan om het coronavaccin meteen te nemen. Dat laat ze weten in Story.

Sandra Kim werd door ‘The Masked Singer’ nog populairder dan ze al was. Meer dan twee miljoen kijkers zagen haar als Koningin winnen. Een opsteker voor haar als zangeres in de moeilijke coronatijden, al blijft ze positief. “Ik heb het geluk dat ik nog enkele kleine concerten heb mogen geven met mijn Bella Italia-tournee. Op acht oktober stond ik voor het laatst op een podium. In de weekends thuis zitten is heel saai, maar ik ben niet depressief of zo. We leven, dat is het belangrijkste. Ik probeer niet te veel stil te staan bij alle negatieve berichten, dat helpt mij niet vooruit. En ik probeer ook op mindere dagen positief te blijven. Gelukkig krijg ik veel steun van mijn familie en man. Mijn ouders, mijn zus en haar dochter Leia (2,5) – mijn metekind – bezoek ik ook regelmatig. Daar heb ik echt behoefte aan. Het is al erg genoeg dat ik onze vrienden moet missen”, vertelt ze in Story.

Nog geen vertrouwen in vaccin

De 48-jarige ‘J’aime la vie’-zangeres staat niet te springen om zich – wanneer dat kan – te laten vaccineren tegen het coronavirus. “Eigenlijk ben ik niet van plan om dat vaccin meteen te nemen. Uit voorzichtigheid, ik ben bang voor de bijwerkingen. Intussen volg ik gewoon de maatregelen, zoals afstand houden, handen wassen en een mondmasker dragen. Dat laatste vind ik trouwens niet erg: zo ben ik meteen een beetje anoniemer”, lacht ze.

Slechts helft bevolking wil vaccin

Ze is daarmee lang niet alleen. In België gaf 12 procent van de Belgen aan zich zeker niet te laten inenten met een coronavaccin. 8 procent zei ‘waarschijnlijk niet’ en 27 procent weet het nog niet. Dat betekent dat slechts de helft van de bevolking ertoe bereid is zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat bleek uit een enquête die door het onderzoeksbureau Kantar werd afgenomen in opdracht van Knack.