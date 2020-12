Reddingsactie om Fransman van 300 kilogram te bevrijden uit woonst is groot succes

De luchtevacuatie van een vijftiger van ongeveer 300 kg die maandenlang op de grond leefde in zijn appartement in Perpignan, is verlopen zoals gepland.

Nadat eerst gedurende enkele uren het onhygiënische gebouw van twee verdiepingen werd gestut en een deel van de gevel werd weggehaald, werd Alain Panabière in een witte container aan een kraan opgehaald. Daarna werd hij overgebracht in een gespecialiseerde ambulance.

Vlotte reddingsoperatie

De operatie duurde ongeveer twee uur. “Alles ging goed. De operatie verliep sneller dan verwacht en zijn gezondheidstoestand is stabiel, daar vreesden we nog het meest voor”, aldus brandweercommandant Aurélien Paris.

Om deze uiterst delicate interventie te verzekeren waarbij het leven van de 53-jarige man op het spel stond, waren sinds deze ochtend meer dan 50 mensen gemobiliseerd, onder wie politie, brandweerlieden en medische teams, maar ook personeel van het stadhuis en de afdeling, zei de prefectuur.

Panabière zal in eerste instantie naar het ziekenhuis Saint-Eloi in Montpellier worden gebracht voor een “globale beoordeling” van zijn gezondheidstoestand, voordat hij enkele weken later wordt overgebracht naar een revalidatiecentrum, aldus het hoofd van de afdeling endocrinologie Antoine Avignon. “Als we een persoon die twee tot vijf jaar lang geïmmobiliseerd is opnieuw mobiliseren, bestaat het risico op decompensatie van de bloedsomloop, op trombose. Het is een cardiovasculair systeem dat lange tijd in rust is en dan plots wordt gereactiveerd”, verduidelijkt de arts.

Kluizenaar

Jarenlang heeft de patiënt als kluizenaar thuis gewoond en meer dan een jaar lang verbleef hij geïmmobiliseerd op de grond “nadat hij waarschijnlijk een been had gebroken, aldus zijn advocaat Jean Codognès. Panabière werd gevoed door zijn broer, maar zijn gezondheidstoestand ging snel achteruit.

Na maandenlange onderhandelingen tussen zijn familie, zijn advocaat en de autoriteiten werd er een oplossing gevonden en werd de operatie voorbereid en gecoördineerd door de diensten van de staat, het departement en de stad. Meester Codognès had eind oktober een brief gestuurd naar minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin met het verzoek om dringend in te grijpen. Een paar dagen later dienden zijn cliënt en de Nationale Liga tegen Obesitas een klacht in wegens het niet verlenen van hulp aan een persoon in gevaar.

“Deze zaak werpt een schril licht op het drama van zwaarlijvigheid dat miljoenen mensen vandaag in Frankrijk doormaken”, vertelde Agnès Maurin, directeur van de Liga tegen Obesitas, aan AFP. “Deze tragedie betekent dat er binnenkort niet meer voor mensen wordt gezorgd omdat ze ziek zijn met een ziektebeeld dat door de Franse staat niet als een ziekte wordt erkend.”

Maurin hekelt wat ze noemt “een zorgverlening die op complete willekeur is gestoeld” en “een gebrek aan vertrouwdheid met de problematiek bij huisartsen”. Het is een probleem dat volgens een onderzoek uit 2012 zeven miljoen Fransen treft.

Autonomie herstellen

Voor Alain Panabière zal de volgende stap zijn “om zijn autonomie te herstellen, iets wat hij niet langer had”, zei advocaat Codognès tegen de pers. Hij gaf toe dat de situatie van zijn cliënt “niet eenvoudig” is.