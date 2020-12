Oppepper nodig? Van deze tien nummers word je volgens de wetenschap gelukkig

Dat muziek in sterke mate samenhangt met je humeur, wisten we al langer. Je luistert nu eenmaal niet naar dezelfde nummers wanneer je relatie net gedaan is als wanneer je je klaarmaakt voor een avondje uit – al is dat momenteel sowieso niet van toepassing, maar dat is een ander verhaal. Maar nu de wetenschap uitgevogeld welke nummers ons het vrolijkst maken én waarom.

Alles begon enkele jaren geleden met een oproep van de Britse elektrogroep Alba. Zij vroegen de Engelsen en Ieren via een enquête naar de nummers die hen het gelukkigst maakten. De Nederlandse neurowetenschapper Javob Jolij baseerde zich vervolgens op die lijst om een onderzoek uit te voeren.

Beat en tekst

Jolij vroeg zich af waarom verschillende mensen, die toch erg uiteenlopende smaken hebben, van dezelfde soort nummers blij worden. Toen hij de muziek aan een onderzoek onderwierp, bleken er verschillende overeenkomsten te zijn tussen de verschillende nummers. Zo zijn de songteksten ofwel vrolijk, ofwel onbetekenend. Daarnaast was ook het ritme bijzonder gelijkaardig: ze bevatten allemaal 140 tot 150 beats per minuut. Ten slotte werd het merendeel van de nummers waar we vrolijk van worden geschreven door een volwassene – tieners zien de dingen soms nu eenmaal wat somberder in. Op basis van al die criteria maakte Jolij een lijst met tien nummers waar je instant vrolijk van zou moeten worden. Bij ons werkt het in ieder geval prima!

Top tien