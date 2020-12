Meer stroomverbruik door thuiswerken verwacht

Waar in het begin van het jaar nog bleek dat de extra kosten voor energieverbruik vanwege het thuiswerken meevielen, lijkt dat beeld er in het najaar anders uit te zien. De verwarming staat vaker aan nu de temperaturen dalen en ook draaien de vaatwasser en wasmachine meer dan normaal. Gelukkig zijn er diverse manieren om hoog energieverbruik te voorkomen.

Energiecontract vergelijken

Het is altijd goed om regelmatig energie te vergelijken, maar zeker in tijden dat er veel verbruikt wordt. Nu veel Nederlanders thuis werken verbruiken ze niet alleen meer stroom, maar is er ook meer tijd om het één en ander uit te zoeken. Het vergelijken van een energiecontract hoeft niet veel tijd te kosten en de overstap is zo geregeld. Vaak hebben aanbieders een goede welkomstaanbieding voor nieuwe leden waardoor er in één klap flink bespaard wordt.

Laptop in plaats van computer

Een laptop is een stuk energievriendelijker dan een computer. Door thuis te werken op een laptop en deze alleen op te laden wanneer deze leeg is, kan flink wat stroom bespaard worden. Het is niet alleen slecht voor de energierekening om een laptop continue aan de oplader te hangen, maar ook voor de batterij van de laptop. Ook is het verstandig om het koffieapparaat niet de hele dag aan te laten staan, maar alleen in te schakelen wanneer het apparaat nodig is. Tijdens het thuiswerken kan de waterkoker overuren draaien. Door alleen de hoeveelheid water voor één kopje thee warm te maken, kan veel energie bespaard worden. Ook kan het verstandig zijn om direct een grote hoeveelheid thee of koffie te zetten en deze warm te houden in een thermoskan.

Daarnaast is het verstandig om voor een raam te werken. Als het zonnig is voelt de temperatuur in huis snel aangenaam en werken bij het daglicht is beter voor de ogen.

Energiebesparende maatregelen

Door het wegvallen van reistijd komt er meer tijd vrij voor andere zaken. Al eerder bleek dat mensen, vooral in de steden, minder tevreden zijn over hun huis en woonwensen verschuiven . Dit kan een goed moment zijn om niet alleen te kijken naar manieren om meer ruimte te creëren, maar ook naar manieren om de woning te verduurzamen. Energiebesparende maatregelen zoals isolatie of het plaatsen van zonnepanelen zorgt er niet alleen voor dat de energierekening lager uit valt, maar biedt ook een stuk meer wooncomfort. Thuiswerken biedt op deze manier juist kansen, want de zonnepanelen bieden overdag het meeste rendement. Daar komt bij dat er verschillende subsidies en regelingen zijn die het extra aantrekkelijk maken om de woning te verduurzamen.