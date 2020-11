België maakt zich op voor uitzonderlijke kerst

Voor velen valt het idee om Kerstmis zonder dierbaren te vieren zwaar. De aanhoudende strenge regels deden bij sommigen een licht branden: kerst in de tuin met meer familieleden. Dat blijkt uit cijfers van enkele outdoor- en kookwinkels die hun omzet zien stijgen met 50 à 60 procent. Vooral vuurkorven en pizzaovens vliegen de deur uit, zo bericht VRT NWS.

Normaal gesproken zou het vieren van Kerstmis buiten niet bij mensen zijn opgekomen. Maar 2020 heeft al laten zien dat je overal op voorbereid moet zijn. Na het Overlegcomité afgelopen vrijdag herinnerde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) de bevolking eraan dat de regels voor bijeenkomsten buiten nog steeds gelden.

Social distance

Deze stellen dat je naast het huishouden met maximaal vier andere personen samen mag zijn, mits je 1,5 meter afstand bewaart. Voor sommigen was er niet meer nodig om zich een buitenreünie voor te stellen, en waarom niet een kerstbarbecue. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) benadrukte al dat ze niet van plan was «te voorkomen dat mensen elkaar buiten zien, zolang ze maar binnen veilige afstanden blijven». Ze zei daarbij wel dat slechts één iemand dan naar het toilet mag gaan, wat de nodige wenkbrauwen deed fronsen.

Afwisselende gasten

In het geval van bijvoorbeeld een barbecue in de tuin, is het wel nodig om alleen in de tuin te blijven. Er is dus geen sprake van het betreden van het huis en uw gasten moeten de tuin kunnen betreden zonder door het huis te gaan. Met andere woorden: alleen wie in een open of halfopen bebouwing woont, kan mensen ontvangen in de tuin, mensen die in een rijhuis wonen niet. Het andere voordeel van buiten afspreken is dat je de mensen die je in die omgeving ziet, kunt variëren. In tegenstelling tot je naaste contact, kunnen deze vier mensen variëren. Verder geldt de regel dat kinderen tot en met 12 jaar niet meetellen.

De gezondheidsautoriteiten blijven herhalen dat het essentieel is om een derde golf te vermijden, omdat ziekenhuizen nog steeds overbelast zijn en het zorgpersoneel uitgeput is.