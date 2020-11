Tiktokkers delen hun ‘glown-down’: dit deed de lockdown met hun lichaam (video)

Door de lockdown blijven we allemaal wat meer binnen, snoepen we wat meer en kunnen we niet meer naar de kapper. En dat heeft zo zijn gevolgen voor ons uiterlijk. Mannelijke TikTokkers delen daarom nu hun ‘glown-down’: daarin vergelijken ze hun lichaam met dat van een jaar geleden.

Tiktokker rickykv zette de trend in gang nadat hij zijn transformatie had gedeeld. “Oké, iedereen praat altijd maar over ‘glow-ups’, laten we het eens over mijn ‘glow-down’ hebben. So, this was a year ago, looking fucking delicious, looking like a little snack, and this is what I look like now.”

Wat opvalt is dat de meeste mannen er moe uitzien, wat kilootjes zijn bijgekomen en, inderdaad, tegenwoordig met een weelderige haardos door het leven lopen. En dat is allemaal oké, gezien de bizarre omstandigheden.