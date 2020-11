Zes tips voor Black Friday: keep calm and shop online

Het is niet altijd makkelijk om je hoofd koel te houden onder de stortvloed aan kortingen op Black Friday. Hier zijn alvast enkele tips om gouden zaakjes te doen.

1. Maak een verlanglijstje

Zoek dekking voor de waanzin op Black Friday! Je wordt letterlijk overstelpt met aanbiedingen, de ene nog verleidelijker dan de andere. In je Facebook-feed (die altijd verdomd goed geïnformeerd is dankzij de magie van zijn algoritme), in je mailbox… er valt nergens aan te ontsnappen. Het risico is dan ook groot om te bezwijken voor een impulsieve maar niet echt noodzakelijke aankoop. Het is niet omdat een product plots drie keer goedkoper is dat je het nodig hebt. Om dwangmatig kopen geen kans te geven, maak je best een lijstje. Enerzijds noteer je wat je echt nodig hebt en anderzijds wat je plezier zou doen op voorwaarde dat het een goede deal is. En houd je aan die lijst! Natuurlijk mag je best een beetje spontaan zijn. Maar dit lijstje helpt je in elk geval je bankrekening niet te plunderen.

2. Ga de kwaliteit van het product na

Check voor je iets koopt de kwaliteit en duurzaamheid van het product. Als iets voor een abnormaal lage prijs wordt verkocht, zit er vaak een addertje onder het gras en kan je best wat meer info zoeken. Een bekend merk met een telefonische klantendienst is natuurlijk een garantie voor kwaliteit. Als er geen andere contactgegevens zijn dan een obscure website, denk je beter twee keer na. Het is simpel: als een product tegen een belachelijk lage prijs wordt verkocht, is de kans groot dat de kwaliteit navenant is.

3. Check of de korting klopt

Zoek voor je van een promotie profiteert de ‘normale’ prijs op. Sommige producenten geven op hun website adviesprijzen. Die zijn meestal een goede referentie. Sommige verkopers komen in de verleiding om een hogere initiële prijs te afficheren dan de werkelijke prijs, om zo de illusie van een grotere korting te wekken. Dat is illegaal en kan je melden aan Test-Aankoop. Het is in elk geval nuttig de normale verkoopprijzen te kennen om de beste deals op te sporen.

4. Lees de feedback van consumenten

De mening van andere consumenten is vaak een goede manier om valkuilen te vermijden. Online is het heel eenvoudig: check gewoon de feedback op de website. Wie echt heel voorzichtig is, zou kunnen opwerpen dat sommige merken er geen graten in zien om die meningen te vervalsen. Dat kan gebeuren, maar dan vooral bij onbekende merken. Grote namen nemen het risico niet om hun reputatie in gevaar te brengen. Je kan ook de mening van vrienden of familie vragen, of op het advies van Test-Aankoop vertrouwen. Daar worden duizenden producten en diensten onafhankelijk getest en geëvalueerd.

5. Focus op tech

Volgens Idealo, een site gewijd aan online shoppingnieuws, geven niet alle sectoren dezelfde kortingen. De vorige jaren waren de interessantste producten tijdens Black Friday speakers en videogames (-13% t.o.v. de normale prijs), koptelefoons (-12%), televisies (-9%) en sneakers (-7%).

6. Vergeet Cyber Monday niet!

Heb je vandaag niet gevonden wat je zocht? Geen paniek, er is nog altijd Cyber Monday, de hoogmis van online hightechverkopers. Het ideale moment om te profiteren van lastminutekortingen op je elektronische aankopen!

Camille Goret