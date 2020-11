BIZAR. Noord-Koreaanse gymnast vlucht land uit door over grenshek te springen

Een Noord-Koreaanse gymnast is het communistische land uit gevlucht naar Zuid-Korea door over een grenshek te springen zonder de alarmsignalen te doen afgaan, zo bericht de Britse krant The Telegraph.

De man, een twintiger, was 14 uur lang op vrije voeten nadat hij Noord-Korea ontvlucht was, totdat hij zich overgaf na een klopjacht door het gealarmeerde Zuid-Koreaanse leger. De militairen ontdekten “een ongeïdentificeerde indringer” tijdens een operatie nabij de gemilitariseerde grenszone in Goseong op 4 november.

Drie meter hoog

De onbekende man werd zonder geweld aangehouden en vroeg meteen asiel aan. De autoriteiten waren zo verbaasd over zijn vluchtactie, dat hem tot twee keer toe gevraagd werd om te demonstreren hoe hij over het drie meter hoge grenshek sprong. De grenszone bestaat uit een gebied van vier kilometer breed en 250 kilometer lang, versterkt met grenshekken en gewapende wachtposten en bezaaid met mijnen.

Het gros van de 33.000 Noord-Koreanen die het land sinds de jaren 90 ontvlucht zijn, kozen voor meer risicovolle maar veiligere routes door China.