Vrouw woedend nadat schoonvader deze ONGEPASTE opmerking over haar borsten maakt

Een kersverse moeder viel onlangs achterover van verbazing toen ze tijdens de borstvoeding een walgelijke opmerking kreeg van haar schoonvader. Ook de reacties liegen er niet om: “Mocht mijn schoonvader zoiets zeggen, dan zou ik hem nooit meer willen zien”, klinkt het.

De echtgenoot van de vrouw deelde het vreemde tafereel op Reddit. Hij vertelt dat zijn ouders onlangs onaangekondigd langskwamen. Zijn vrouw was op dat moment borstvoeding aan het geven aan hun baby. Haar schoonvader keek naar haar borsten en zei: “Nu snap ik waarom mijn kleinzoon zo goed doorvoed is”. Even later zei hij tegen zijn vrouw: “Hij zal duidelijk niet omkomen van de honger”.

Tranen

De vrouw vond de opmerking erg ongepast en voelde zich er slecht door. “Mijn vrouw is heel onzeker over haar postnataal lichaam, dus ze was overstuur en huilde”, legt haar man uit. Hij eiste ook excuses van zijn vader, die daarop inging.

Later stuurde de vrouw alsnog een bericht naar haar schoonvader. Ze schreef dat ze zijn opmerking walgelijk vond en dat ze hem een tijdje niet meer wil zien. Haar man beseft dat zijn vader in de fout ging, maar dat het bericht van zijn vrouw niet hoefde na de excuses.

Gedegouteerde reacties

Toch vonden de meeste Reddit-gebruikers dat de vrouw gelijk heeft. “Dergelijke opmerkingen zorgen ervoor dat vrouwen zich extreem kwetsbaar en ongemakkelijk voelen. We krijgen daar dagelijks mee te maken, en als het dan nog in je eigen huis gebeurt, komt het nog harder aan”, “Het maakt niet uit of hij zich verontschuldigd heeft. Je vrouw voelt zich momenteel niet veilig bij hem en je moet dat respecteren” en “Mocht mijn schoonvader zoiets zeggen, dan zou ik hem wellicht nooit meer willen zien”, klinkt het onder meer.