Premier De Croo staat op de rem in aanloop naar Overlegcomité

Een ruime versoepeling van de coronamaatregelen voor de feestdagen zit er niet in. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) nog eens bevestigd in de Kamer. “Ik zou niet willen dat we de vooruitgang van de voorbije weken gaan verspelen op basis van vier dagen”, zegt hij.

Vandaag buigt het Overlegcomité zich opnieuw over de epidemische situatie in ons land. Op de agenda staat onder meer een evaluatie van de sluiting van de niet-essentiële winkels en een navigatie-instrument dat de beheersing van de epidemie op de lange termijn moet kunnen sturen.

Ruimere versoepelingen voor de kerstdagen, zoals dat werd geopperd door Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) lijken er niet in te zitten. “Het perspectief waar we van moeten uitgaan is dat van wintermaandén. Ik zou niet willen dat we de vooruitgang van de voorbije weken gaan verspelen op basis van vier dagen. Dit mogen we niet door onze vingers laten glippen. Ik zou niet willen dat we de vooruitgang van de voorbije weken gaan verspelen op basis van vier dagen”, aldus premier De Croo.

Positiviteitsratio

De gezondheidssituatie staat sowieso nog niet meteen veel versoepelingen toe, benadrukte de premier. Onder meer de positiviteitsratio – het aantal uitgevoerde testen dat positief blijkt te zijn – met 14% nog veel te hoog. «Volgens alle specialisten moet dat dalen tot ongeveer 3% om in een beter beheersbare situatie te komen.»

Heropening winkels

Over een eventuele heropening van de niet-essentiële winkels leek De Croo iets optimistischer. “Ik merk dat er bijzonder veel bereidheid is bij winkeliers om de veiligheid van iedereen te kunnen garanderen. Dat is een goede zaak.”

Volgens de premier wordt er sinds een paar dagen in elk geval al nauw overlegd met de provinciegouverneurs om te bekijken hoe een eventuele heropening veilig kan gebeuren. “Dat zal in elk geval heel wat organisatietalent en verantwoordelijkheidszin vragen van lokale besturen en winkeliers, maar ook van iedereen die gaat winkelen”, benadrukte hij.