Brandweer rukt massaal uit voor “woningbrand”, maar staat perplex door hilarische oorzaak vlammen

In de Duitse stad Schwelm zijn de hulpdiensten woensdagochtend massaal uitgerukt nadat een buurvrouw melding had gemaakt van een woningbrand. Bij aankomst bleek dat de vlammen echter een veel onschuldigere oorzaak kenden.

Meer dan 40 brandweerlui, politieagenten en zorgverstrekkers kwamen woensdagochtend in allerijl ter plaatse bij het appartement waarin een paniekerige buurvrouw vlammen had gezien. Dat schrijft het plaatselijke brandweerkorps van de Duitse stad Schwelm in een persbericht.

Vals alarm

Ze kwamen echter al snel tot de vaststelling dat het om vals alarm ging. Want wat bleek? De zogenaamde vlammen die de buurvrouw had beschreven was geen echte vuurzee, maar een gezellig knisperend haardvuur op tv.

Na de verbijsterende ontdekking werd de hulpoperatie snel stopgezet. De brandweer moest de televisie niet blussen, maar kreeg de “brand” met een simpele druk op de knop onder controle.