Bart en Céline uit ‘Boer zkt Vrouw’ besmet door corona: “Het zijn zware dagen”

Pech voor Bart en Céline uit ‘Boer zkt Vrouw’. Ze kampen allebei met het coronavirus. Dat vertelde Bart zelf in een video-interview.

Het was mooi om te zien hoe Bart en Céline resoluut voor elkaar kozen en nu dolgelukkig zijn samen. In de laatste aflevering van ‘Boer zkt Vrouw’ bleek dat ze vrijwel meteen gingen samenwonen en waren ze al over kinderen aan het praten.

Bedlegerig

Nu kennen ze echter een tegenslag. Ze werden allebei besmet door het coronavirus en zitten momenteel in quarantaine, zo vertelt Bart aan Showbizztv België. “Ik ben aan het herstellen van het coronavirus. Céline en ik werden allebei besmet en nu zitten we in quarantaine. De eerste dagen hebben we veel geslapen, maar nu begint het een beetje te beteren. Wat er beweerd wordt over corona is zeker niet overdreven. Ik ben een sterke mens van ingesteldheid, dus ik zou in principe niet echt heel ziek moeten zijn. We lagen voortdurend in ons bed en ik kon ’s morgens enkel de dieren eten geven. Dat was het. Het waren zware dagen en we zijn nog steeds niet honderd procent uitgerust. Het werk op de boerderij blijft nu wat liggen”, klinkt het.