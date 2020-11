Angstaanjagend fenomeen vindt plaats in massagraven pas gedode nertsen

Denemarken heeft zich in alle haast van zijn nertsen ontdaan in de strijd tegen COVID-19, maar zelfs dood en begraven doen ze nog van zich spreken: in een massagraf in het westen van het land stijgen kadavers van de dieren naar de oppervlakte door de gassen die bij de ontbinding vrijkomen.

Het verschijnsel deed zich op een militair terrein bij Holstebro voor, in geïmproviseerde massagraven voor de afgemaakte nertsen, zo was op beelden te zien die de openbare omroep DR heeft uitgezonden. De dieren waren onder de druk van de gassen naar boven gekomen en waren slechts met een dunne laag kalk en zanderige aarde bedekt.

Het ministerie van Milieu en Landbouw deelde mee dat de nertsen onder anderhalve à twee meter grond waren bedolven, maar volgens DR lagen ze in dit veld slechts één meter diep.

Bewaking

Voor het ministerie gaat het om “een tijdelijk probleem dat verband houdt met de ontbinding van de dieren. De zone wordt de klok rond bewaakt totdat er omheiningen zijn geïnstalleerd (…) en de dode nertsen worden regelmatig weer bedekt” met aarde.

Denemarken kondigde begin november aan dat het de ruim 15 miljoen nertsen in het land zou afmaken wegens een problematische mutatie van het coronavirus via deze pelsdieren. Twee weken later besloot de regering dat de mutatie waarschijnlijk geen probleem vormde voor de vaccins. Ondertussen zijn ruim 10 miljoen nertsen gedood.