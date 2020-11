Man ‘verpest’ trouwfeest door gigantische blunder tijdens dansje voor zijn bruid (video)

Een pasgetrouwd koppel heeft al meteen tijdens hun trouwfeest een eerste ‘crisisje’ meegemaakt. Toen de bruidegom zich iets te wild omdraaide tijdens een dansje, liep het pijnlijk mis…

De vrouw deelde de opvallende beelden op TikTok. Op de video is te zien hoe de bruidegom tijdens het trouwfeest een dansje doet voor zijn kersverse vrouw. In bloot bovenlijf wipt hij op en neer voor haar, maar wanneer hij zich op spectaculaire wijze wil omdraaien, vliegt zijn voet staalhard tegen haar hoofd.

Tranen

De man ontfermt zich meteen over zijn vrouw, maar toch moest ze even naar binnen om te bekomen. “Hoe mijn echtgenoot ons huwelijk verpestte. Ik heb even geweend en hij voelt zich er enorm slecht over, maar uiteindelijk kwam het goed en hebben we tot 8 uur ’s morgens gefeest met onze vrienden”, schrijft ze erbij.

Karate Kid

De video werd door meer dan 100.000 mensen bekeken en lokte heel wat reacties uit. “Bericht aan mezelf: trouw niet met Karate Kid”, en “Getrouwd en gescheiden in dezelfde nacht”, klinkt het onder meer.