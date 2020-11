Wat is Black Friday nou eigenlijk?

Je hebt de term black friday 2020 vast weleens voorbij horen komen. Alleen wat is black friday nou precies? Black Friday wordt ieder jaar alleen maar populairder. In België is het sinds 2017 zelfs een groter evenement dan de traditionele Solden. Het is een kortingsdag die wereldwijd populair is of aan populariteit begint te winnen. Het is ieder jaar de vrijdag na Thanksgiving. In 2020 valt Black Friday op 27 november. In dit artikel lees je alles over Black Friday.

De populaire kortingsdag, Black Friday

Black Friday is van oorsprong een kortingsdag per jaar de vrijdag na Thanksgiving. Het feest komt van origine uit de Verenigde Staten. Tegenwoordig wordt het wereldwijd gevierd en is de gekte hier ook toegeslagen met betrekking tot Black Friday. Thanksgiving wordt in de VS altijd op de vierde donderdag van November gevierd. De reden dat Black Friday de dag hierna valt is omdat vele Amerikanen dan een vrije dag hebben. Om deze reden besloten winkeliers om hun producten op juist deze dag in de uitverkoop te doen. Dit concept groeide uit tot Black Friday. In België doen ieder jaar meer dan 120 winkels mee aan Black Friday.

Wanneer begint de uitverkoop

Tegenwoordig is Black Friday niet meer een dag per jaar, maar beginnen de aanbiedingen in de lokale en online winkels al eerder. Bij iedere winkel begint de uitverkoop op een andere datum, iedereen wilt graag de eerste zijn om zijn aanbiedingen aan te kondigen. Veel aanbiedingen lopen door tot de maandag na Black Friday, de zogenaamde Cyber Monday. Op deze dagen vind je vele online aanbiedingen die vaak gericht zijn op elektronica die normaal een stuk duurder zijn. Hierdoor is dit het beste moment om dure apparaten aan te schaffen zoals laptops, smartphones of tablets. Uiteraard wordt er veel meer verkocht in de aanbieding dan alleen elektronica. Ook voor je kinderen is dit het beste moment om (op voorhand) cadeaus in te kopen. Duurder speelgoed zoals LEGO wordt namelijk ook met kortingen aangeboden gedurende deze periode. Zo weet je zeker dat je al wat speelgoed hebt klaar liggen voor de eerstvolgende verjaardag.