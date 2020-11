Vrouw klaagt dat lichtschakelaar niet werkt, tot haar man haar op hilarische flater wijst (video)

Het komt wel eens voor dat we een schakelaar vinden waarvan we niet weten wat die eigenlijk aan of uitzet. Maar deze vrouw dacht een lamp gevonden te hebben waar geen schakelaar voor was. Haar man wees haar echter op haar hilarische fout.

De Amerikaanse Taylor wilde zijn vrouw Charlotte Rae eens goed te kijk te zetten op TikTok (filmpje hieronder te bekijken). Terwijl hij een rechthoekig licht boven de trappenhal filmt, vraagt hij aan zijn vrouw “waarom dat licht nooit uitgaat”. Duidelijk gefrustreerd antwoordt Charlotte dat geen enkele lichtschakelaar verbonden is met de lamp. Ter illustratie begint de vrouw met enkele schakelaars te spelen.

“Ga alle schakelaars beneden maar testen, ik zweer het bij God, dat licht gaat niet uit”, gaat Charlotte verder terwijl ze geïrriteerd de trap afloopt. Wanneer de vrouw ook beneden alle schakelaars begint te testen, besluit de man haar uit haar lijden te verlossen…

“Ik voel me dom”

“Schat, dat is een dakraam”, zegt hij vriendelijk. Charlotte kijkt hem vol ongeloof aan. “Het is het zonlicht”, gaat Taylor verder. “Dus er zit een gat in het dak voor dat licht?”, vraagt een verbouwereerde Charlotte, die vervolgens beschaamd om het hoekje loopt.

“Voel je je dom?”, vraagt haar echtgenoot nog. “Ja”, klinkt het stellig bij Charlotte, die net als haar man Amerikaans soldaat is. Het filmpje werd intussen al meer dan 1 miljoen keer bekeken.

Net verhuisd

In de commentaren vragen sommigen zich af hoe de vrouw toch zo dom kan zijn. “En toch, om de een of andere reden, gaat het licht uit als het nacht is en ik naar bed wil! Het is bijna alsof het leeft…”, zegt iemand ironisch. Taylor antwoordt dat zijn vrouw inderdaad niets begreep van de magische donkerte vanaf de avond.

Maar anderen nemen het voor haar op. “Als je nog nooit een dakraam hebt gezien, en het maakt gebruik van matglas en ziet er toevallig uit als een fluorescerend licht, dan denk ik niet dat je dat zo snel merkt”, zegt iemand. Iemand anders oppert dat dakramen enkel voor rijke mensen zijn, dus dat het niet onlogisch is dat niet iedereen het meteen herkent.

Anderen zien maar één verklaring: het koppel is net verhuisd. Iemand merkt op dat het huis eruit ziet als een woning speciaal voor militairen, die vaak verhuizen. En dat kan kloppen, want zowel Taylor als Charlotte zitten bij het Amerikaanse leger.