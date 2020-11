Verpleegster doet opvallende getuigenis: “Zelfs op hun sterfbed geloven sommigen dat het coronavirus niet echt is”

Een Amerikaanse verpleegster heeft op Twitter een hartbrekende getuigenis neergeschreven. Ze ziet heel wat patiënten die nog steeds niet geloven in het coronavirus en die hun laatste momenten uit ongeloof niet meer delen met hun geliefden.

Jodi Doering werkt als verpleegster op de afdeling intensieve zorgen in South Dakota. Ze heeft al heel wat verschrikkelijke dingen meegemaakt, maar wat ze de laatste tijd meer en meer ziet, maakt haar nóg verdrietiger. “Ik moet de hele tijd denken aan de coronapatiënten van de afgelopen dagen. Vooral dan aan diegenen die nog steeds niet geloven dat het virus echt is. Ze smeken de hele tijd naar een magisch medicijn en roepen dat Joe Biden het land kapot gaat maken. En dat terwijl ze naar adem moeten snakken.”

“Ze zijn ervan overtuigd dat er een andere reden moet zijn waarom ze ziek zijn. Ze beledigen je en vragen waarom ze al die ‘dingen’ moeten dragen omdat ze volgens hen niet besmet zijn met het coronavirus en het niet bestaat. Dit gebeurt echt. Ze stoppen met schreeuwen wanneer ze geïntubeerd worden”, klinkt het.

Haar tweets gingen viraal en daarom mocht ze haar verhaal ook bij CNN doen. Daar vertelt ze dat ze het zo jammer vindt dat die mensen geen afscheid meer nemen van hun geliefden door hun ongeloof. “Ze denken dat het iets anders dan het coronavirus moet zijn, zoals de griep of een longontsteking. En dat terwijl ze hun laatste momenten beter zouden spenderen door te facetimen met hun geliefden. Ze zijn vervuld van woede en haat en dat maakt me zo verdrietig. Ik kan gewoon niet geloven dat dat hun laatste gedachten en woorden zullen zijn”, vertelt ze.

I have a night off from the hospital. As I’m on my couch with my dog I can’t help but think of the Covid patients the last few days. The ones that stick out are those who still don’t believe the virus is real. The ones who scream at you for a magic medicine and that Joe Biden is

A South Dakota ER nurse @JodiDoering says her Covid-19 patients often “don’t want to believe that Covid is real.”

“Their last dying words are, ‘This can’t be happening. It’s not real.’ And when they should be… Facetiming their families, they’re filled with anger and hatred.” pic.twitter.com/tgUgP6znAT

— New Day (@NewDay) November 16, 2020