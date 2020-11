Een Belg op de drie wil kerst niet in intieme kring vieren

Een aanzienlijk deel van de bevolking acht het onwaarschijnlijk dat het zich met Kerstmis zal houden aan de strenge contactregels. Dat blijkt uit de Grote Coronastudie van de UAntwerpen. Ondertussen is het in de populaire app Coronalert wel mogelijk om zelf het resultaat van je coronatest aan te geven.

De UAntwerpen polste in de Grote Coronastudie naar de plannen voor de verschillende feesten in december. 86% van de 26.000 respondenten acht het waarschijnlijk dat ze Sinterklaas zullen vieren met het gezin en hoogstens één knuffelcontact. Voor oudjaar zakt dat percentage naar 75%, voor kerst is dat nog maar 68%.

Vooral jongeren tussen 18 en 35 hebben het moeilijk met de maatregelen. Voor kerst zegt 40,8% van die groep er zich niet aan te zullen houden. Binnen deze categorie van jongeren doen de studenten het wel opvallend beter: 29,4% van hen zegt de richtlijn niet te zullen volgen.

Coronatest koppelen

Voortaan kan iedereen het resultaat van zijn coronatest koppelen aan de app Coronalert. Bij het aanvragen van een test moeten gebruikers van Coronalert een 17-cijferige code genereren. «In de eerste procedure moest de arts deze code invoeren en koppelen aan de test», Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité voor Testing en Tracing. «Onder bepaalde omstandigheden was dit niet mogelijk en daarom waren sommige tests niet gekoppeld aan de aanvraag. Om dit probleem op te lossen, ontvangt de gebruiker voortaan een sms om dat alsnog in orde te brengen en het resultaat in de app te ontvangen.»

Hoogrisicocontact

Vanaf 23 november verandert ook de teststrategie opnieuw. «Ben je een hoogrisicocontact, dan zal je een activatiecode per sms krijgen om zelf een afspraak te maken voor een PCR-test via de reservatietool. Dat gebeurt via de website mijngezondheid.be en dus niet langer via de huisarts. En als je de app Coronalert gebruikt, dan zal je bij het maken van die reservatie de mogelijkheid krijgen om 17-delige code van de app in te vullen», klinkt het.

Coronalert werd intussen al meer dan 2 miljoen keer gedownload, waarmee de app geïnstalleerd is op zo’n 28% van de smartphonegebruikers in ons land.