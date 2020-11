deSingel trakteert op online concertreeks met artiesten uit binnen- en buitenland

De Antwerpse kunstencampus deSingel start met ‘deSingel OnLive’, een nieuwe online concertreeks met artiesten uit binnen- en buitenland. Het gaat om liveopnames en captaties van optredens die noodgedwongen zonder publiek zullen gebeuren.

Nu de deuren van concertzalen verzegeld blijven, verwent deSingel ons toch met een streepje livemuziek. ‘deSingel OnLive’ zal elke donderdag om 20 uur te volgen zijn via www.desingel.be/blog. De komende weken komen alvast Ralph van Raat, ChampdAction, B’Rock, René Jacobs, Wannes Cappelle, Lore Binon en Vox Luminis langs.

Op vrijdagavond biedt deSingel de komende weken ook ‘Crossing the Distance’ aan, een reeks videoportretten van ‘uitdagende makers en scherpdenkers’ over de thema’s afstand en nabijheid. “In hypergeconnecteerde tijden waarin we gevraagd worden om fysiek contact radicaal te beperken, willen we op zoek gaan naar alternatieven om de afstand op andere manieren te overbruggen”, klinkt het. De kunstencampus plant al zeker gesprekken met Paul Verhaeghe, Anuna De Wever, Fien Leysen en Warda El Kaddouri.

Alle evenementen worden gratis aangeboden binnen het ondersteuningsproject ‘SOS Relief’ van State of the Arts.