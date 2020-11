Zes tips om je huis slim te verwarmen

Na een paar maanden van ‘zomerslaap’ draait onze verwarming intussen weer op volle toeren. Hier zijn een paar tips om je woning zo efficiënt mogelijk te verwarmen. Goed voor je portemonnee én het milieu!

Thomas Wallemacq

1. Onderhoud je ketel

In België is het onderhoud van je verwarmingsketel wettelijk verplicht (zowel voor eigenaars als huurders). Elk gewest heeft zijn eigen regels. Mazoutketels moeten elk jaar een onderhoud krijgen, gasketels om de twee jaar in Vlaanderen. Sinds 2019 gelden dezelfde regels in Brussel. In Wallonië is de frequentie onlangs aangepast naar twee jaar, behalve voor ketels met een vermogen tot 100 kW. Die mogen om de drie jaar worden onderhouden. Reken op zo’n 150 euro voor een onderhoud door een erkend chauffagist. Onderhoud voorkomt pannes, verbetert het rendement van de ketel en vermindert je verbruik (tot 10%). Zo gooi je geen geld door ramen en deuren en draag je bij aan een groenere planeet.

2. Zet de temperatuur een graadje lager

Als de verwarming aan staat, is de gemiddelde temperatuur in Belgische woningen 22,1°C. Dat is lager dan in andere Europese landen (22,5°C in Frankrijk en tot 23° in Noorwegen), maar toch iets te hoog. Volgens het Franse agentschap voor energiebeheer (Ademe) ligt de ideale temperatuur in de leefruimtes van een huis tussen 19°C en 21°C. In de slaapkamers mag het niet warmer zijn dan 19°C. Leg dus gerust thermometers in de kamers om de temperatuur te checken. Trek liever een dikke trui en warme sokken aan in plaats van de verwarming hoger te zetten. Daarmee bewijs je de planeet een gunst én bespaar je geld. Volgens een studie van Energy Saving Trust kan een gezin jaarlijks 90 euro besparen op zijn energiefactuur door de verwarming 1 graad lager te zetten.

3. Programmeer je thermostaat

Efficiënt verwarmen betekent ook gebruikmaken van de programmeerfunctie van je thermostaat. Zo verwarm je je huis of appartement alleen als je er bent. In plaats van ’s nachts te verwarmen of overdag als je de deur uit bent, kan je je chauffage programmeren om aan te gaan net voor je opstaat of thuiskomt. In het weekend kan je het schema aanpassen. Programmeren neemt niet veel tijd in beslag en kan een aanzienlijke impact hebben op je energiefactuur.

4. Denk aan je radiatoren

Het is belangrijk om niet alleen je verwarmingsketel goed te onderhouden, maar ook je radiatoren. Als die een paar maanden niet gebruikt worden, kan er lucht inzitten. Resultaat: ze verhitten niet meer gelijkmatig en kunnen lawaai maken. Af en toe moet je ze dus ontluchten. Dat kan je makkelijk zelf doen. Op YouTube vind je een heleboel tutorials. Vergeet je radiatoren ook niet af te stoffen. Zo wordt de warmte beter verdeeld in de ruimte. En zorg ervoor dat meubels niet te dicht staan, want die absorberen warmte-energie. Tot slot nog een minder esthetische, maar goedkope en efficiënte tip: reflecterende panelen achter de radiatoren kaatsen de warmte terug in de ruimte.

5. Check je isolatie

Hoe goed je je woning ook probeert te verwarmen, een slechte isolatie kan al je inspanningen tenietdoen. Om te voorkomen dat er koude lucht onder je voordeur naar binnen sluipt, kan je bijvoorbeeld een tochthond gebruiken. Ook gordijnen of, nog beter, rolluiken helpen je woning beter te isoleren. En als je huis of appartement al wat ouder is, kan het de moeite waard zijn om isolatiewerken te overwegen (beglazing, dak, zolder, kelder…).

6. Verlucht je woning

De ramen openen als het koud is? Klinkt misschien tegenstrijdig, maar het is wel een simpele en noodzakelijke handeling. Gebrek aan ventilatie zorgt ervoor dat de lucht in huis vochtig wordt. En hoe hoger de luchtvochtigheid, hoe meer energie er nodig is om die lucht te verwarmen. Zelfs in de winter is het daarom aangeraden je woning twee keer per dag 10 minuten te verluchten door de ramen wijd open te zetten. Zo ververs je de lucht, elimineer je geuren en luchtvervuiling en laat je drogere lucht binnen die minder energie vraagt om te verwarmen.