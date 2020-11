Verdrijf de herfstblues met deze cocoon-musthaves

Het is zover: we zitten in de tweede lockdown van het jaar. In de lente bracht je vast en zeker veel tijd door op je terras of in de tuin, maar nu de herfst zich flink laat voelen, kruip je in je kot. Dag in dag uit thuis zitten doet je echter de moed verliezen. Daarom is het belangrijk om de hulp in te roepen van je interieur. Deze geuren en kleuren doen wonderen voor je humeur, zodat je snel weer het zonnetje in huis bent.

Janne Vandevelde

Over geuren en kleuren discussieert men niet, maar het is al langer geweten dat de twee elementen een belangrijke invloed kunnen hebben op je humeur. Jij bent uiteraard de enige die kan beslissen over hoe je je woonruimtes inricht, maar toch zijn er een aantal tips die we je graag meegeven.

Kleuren

Wat betreft kleur geeft Leatrice Eiseman, uitvoerend directeur van het Pantone Color Institute, wat inspiratie. Volgens Eiseman, een echte referentie op het gebied van kleur en kleurenpsychologie, is het geen goed idee om je woonkamer in een donkere kleur te verven. Dat kan het gevoel van isolatie, waar velen van ons op dit moment toch al mee kampen, nog versterken. Ook een hele rode muur is geen goed idee, want daar word je net agressief van.

Kleuren die Eiseman dan wel aanraadt? Perzik en parelmoer, voor zij die liefst niet te veel risico nemen. Anderen kunnen ook gerust gaan voor blauw (wat een kalmerend effect heeft) of groen (wat ons doet denken aan de natuur en een anti-stresserende werking heeft). Ook geel is een optie, want zeker in de herfst en winter werkt die kleur als een placebozonnetje en boost die ons humeur.

Hoewel kleurrijke muren dus aangeraden zijn, durven Belgen volgens een onderzoek van colora & BOSS paints niet te experimenteren. Wit, beige en grijs zijn immers de meest voorkomende kleuren in de Belgische interieurs. Zelfs de ‘piece de résistance’ van vele woningen – de master bedroom – waar je pittige kleuren zou verwachten, is verrassend braaf. Als we al eens voor een kleurtje kiezen, dan nemen we vooral de keuken onder handen. Daarnaast houden we ook wel van een felle kleur in de woonkamer en het toilet. Zeven op de tien Belgen beweert ook fan te zijn van een accentmuur. Het populairste pallet bestaat daarbij uit groentinten.

Geuren

Tot zover dus de beste kleuren om je herfstdipje te vergeten, maar ook de geur in huis heeft invloed op je stemming. Een geurdispenser kan heerlijke etherische oliën verspreiden die je, zonder dat je je huis hoeft te verlaten, meenemen op reis.

Als je thuis moet werken en moeite hebt om je te concentreren, kies je best voor rozemarijn. Dat kruid heeft een positieve invloed op je cognitieve vermogen. Ook salie, citrus en eucalyptus zijn goede vervangers. Stresskippen kiezen dan weer beter voor lavendel, een geur die ontspannend werkt. Pepermunt, ten slotte, is je beste vriend als je tegen een deadline aankijkt. Je wordt er een stuk actiever van en ook je productiviteit krijgt een boost.