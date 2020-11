Trump geeft overwinning Biden toe maar houdt vol dat resultaten vervalst zijn

Donald Trump heeft zondag toegegeven dat Joe Biden de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft gewonnen, maar de huidige Amerikaanse president blijft volhouden dat de resultaten vervalst zijn. Dat heeft Trump op Twitter geschreven.

“Hij won omdat er geknoeid is bij de verkiezingen”, twitterde de Amerikaanse president over zijn Democratische tegenstrever Biden. In hoofdletters voegde Trump eraan toe dat toezicht bij de verkiezingen niet was toegestaan.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020



Trump herhaalde zondag dat stemmen per post geknoei in de hand werkt. Hij noemt poststemmen “een zieke grap”. Sinds de verkiezingen hebben Trump en sommige Republikeinen herhaaldelijk beweerd dat de Democraten fraude hebben gepleegd, zonder daarvoor enig bewijs te leveren. Trump heeft aangekondigd dat hij de verkiezingsuitslag langs juridische weg wil aanvechten.

All of the mechanical “glitches” that took place on Election Night were really THEM getting caught trying to steal votes. They succeeded plenty, however, without getting caught. Mail-in elections are a sick joke! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Transitie nog niet gestart

Hoewel na het tellen van de stemmen in alle Amerikaanse staten de beslissing is gevallen in het voordeel van Joe Biden, weigert Trump zijn verlies te erkennen en ligt de president dwars bij de informatieverschaffing aan zijn opvolger die bij de machtsoverdracht gebruikelijk is.

Vier dagen na de verkiezingen van 3 november overschreed Biden met winst in de staat Pennsylvania de drempel van 270 kiesmannen die nodig zijn om zeker te zijn van het presidentschap. Nadat de stemmen in alle staten waren geteld, bleek de voormalige vicepresident 306 kiesmannen binnen te hebben gehaald, maar Trump bleef zich verzetten tegen Bidens overwinning omdat er gefraudeerd zou zijn, zonder daarvoor met bewijzen te komen. Met rechtszaken probeert hij zijn gelijk te halen.

Nationale veiligheid

Ron Klain, Bidens voorgenomen stafchef van het Witte Huis, zei zondag in een interview met zender NBC dat Trumps regering komende week het team dat Bidens presidentschap voorbereidt, moet erkennen, zodat ze informatie over de nationale veiligheid kunnen ontvangen en plannen kunnen maken om de coronapandemie aan te pakken. Bidens team is van plan deze week te spreken met farmaceutisch bedrijf Pfizer en andere bedrijven over corona, maar moet toestemming van Washington afwachten om echt met corona aan de slag te kunnen gaan.

Klain drong er ook op aan dat het Amerikaanse Congres instemt met het beschikbaar stellen van extra geld in de strijd tegen COVID-19.