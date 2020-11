Zieke voetballer Miguel Van Damme wordt voor het eerst papa: “Eindelijk eens goed nieuws”

Cercle Brugge-doelman Miguel Van Damme en zijn vrouw Kyana zijn in blijde verwachting van hun eerste kindje. Dat kondigde hij aan op Instagram.

Fantastisch nieuws voor Miguel Van Damme (27) en zijn partner Kyana Dobbelaere (27). In mei 2021 worden ze voor het eerst papa en mama. “Eindelijk eens goed nieuws. Er is een kleine baby Van Damme onderweg. Mei 2021”, schrijft hij op Instagram.

Kanker

De Cercle Brugge-doelman vecht sinds september voor de vierde keer tegen leukemie. Hij moest voor zijn behandeling vier weken in quarantaine en mocht gedurende die periode per dag slechts één uur één persoon zien. Sinds 6 november is hij terug thuis. “De resultaten waren niet wat we verwacht hadden, maar ik ben blij om thuis te zijn bij mijn vrouw en mijn hond”, klonk het eerder op Instagram.

