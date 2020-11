CORONA. Gemiddeld aantal dagelijkse besmettingen zakt onder de 9.000

Het gemiddeld aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus is weer onder de 9.000 per dag gezakt. In de week vanaf 31 oktober tot en met 6 november ging het om dagelijks gemiddeld 8.260 nieuwe gevallen, een daling met 46% ten opzichte van de zeven voorgaande dagen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Ook de ziekenhuisopnames blijven voorlopig weer afnemen. Vanaf 3 tot en met 9 november ging het om gemiddeld 574 per dag, 14% minder dan in de voorgaande week. Momenteel liggen 7.217 mensen in het ziekenhuis (4% meer dan er maandag werden gemeld), van wie 1.474 op de afdelingen intensieve zorgen.

Het aantal Belgen dat aan COVID-19 overlijdt, zit wel nog in stijgende lijn. Vanaf 31 oktober tot en met 6 november waren er dagelijks gemiddeld 179 overlijdens, 39% meer dan in de zeven dagen ervoor.

Sinds het begin van de pandemie in ons land bedraagt het aantal bevestigde coronagevallen nu 503.182. Het totale dodental ligt op 13.216.