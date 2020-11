BIZAR. Oeps? Trump-team geeft “belangrijke persconferentie” in tuinwinkel

Het campagneteam van Trump heeft een behoorlijk pijnlijke – maar ook zeer komische – blunder begaan: een persconferentie over de juridische stappen die ondernomen zouden worden werd tot ieders grote verbazing niet gehouden aan het Four Seasons Hotel in Philadelphia, maar aan het ‘Four Seasons Total Landscaping’, een armzalig tuinaannemersbedrijf. Ondanks de fout ging de persconferentie gewoon door.

In een tweet – hoe kan het ook anders – kondigde Donald Trump gisteren aan dat er een persconferentie gegeven zou worden aan het chique viersterrenhotel Four Seasons in Philadelphia. Niet veel later verwijderde de president de tweet en deed hij een nieuwe aankondiging: “Grote persconferentie vandaag in Philadelphia in het Four Seasons Total Landscaping!”

Big press conference today in Philadelphia at Four Seasons Total Landscaping — 11:30am! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Crematorium

Het tuinaannemersbedrijf, zo weet The Guardian, ligt tussen een crematorium en een winkel die pornoblaadjes verkoopt. Desondanks ging de persconferentie door en zette de advocaat van Trump, Rudy Guiliani, zijn beste pokerface op.

Biden-fans

Heel wat mensen denken dat het om een pijnlijke blunder gaat, maar The New York schrijft dat de locatie wel degelijk de juiste was en dat Trump het gewoon verkeerd had begrepen aan de telefoon. De theorie is dat het Trump-team wou vermijden dat er hordes Biden-fans de persconferentie zouden komen verstoren.

Bekijk hier de persconferentie: