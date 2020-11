Zorgt gevaarlijke mutatie coronavirus bij nertsen voor nieuwe pandemie? “Dit is zeer, zeer ernstig”

In Denemarken werden de afgelopen dagen alle nertsenkwekerijen van het land geruimd omdat ze een gevaarlijke mutatie van het coronavirus droegen. Die gemuteerde variant ging al over op mensen en is bestand tegen vaccins. In het slechtste geval kan er een nieuwe pandemie in Denemarken starten.

Zowel in Nederland als Denemarken moesten de afgelopen dagen miljoenen nertsen vergast worden omdat ze via mensen besmet waren geraakt met het virus. In Denemarken wordt ter voorzorg de gehele gekweekte nertsenpopulatie van het land geruimd. Maar er is meer: in Denemarken sloeg het coronavirus er in het lichaam van de pelsdieren in om gevaarlijk te muteren.

Bovendien sprong die gemuteerde versie van Covid-19 al weer over van nertsen op mensen, iets wat nog nooit was vastgesteld. Minstens 12 Denen zijn besmet met de nieuwe variant. Dat is mogelijk zeer slecht nieuws, want de mutatie is zo sterk dat vaccins tegen de huidige variant van het coronavirus er geen effect op hebben.

“In het ergste scenario hebben we een pandemie die opnieuw begint, dit keer met oorsprong in Denemarken”, zei de Deense epidemioloog Kåre Mølbak afgelopen woensdag.

Vaccin ondermijnd

Volgens Deens premier Mette Frederiksen is de situatie “zeer, zeer ernstig.” “Het risico bestaat dat het effect van een toekomstig vaccin verzwakt of in het slechtste geval ondermijnd wordt”, zei de Deense eerste minister woensdag tijdens een persconferentie. “Denemarken kan de boeken ingaan als het land dat een half jaar aan vaccinologisch werk verpestte”, schrijft politiek journalist Thomas Funding.

“The worst case scenario is that we have a pandemic that starts all over again based in Denmark,” according to Kåre Mølbak, director of Statens Serum Institut (Ministry of Health Agency against infectious diseases and biological threats) — Ole Ryborg (@OleRyborg) November 4, 2020

Maar buiten een vaccin kan de uitbraak in Denemarken nog wel meer verpesten. Als de gemuteerde variant zich verspreidt over de rest van Europa en zo de wereld, wordt Denemarken het startpunt voor een nieuwe pandemie. “We hebben een grote verantwoordelijkheid voor onze eigen bevolking, maar met de mutatie die nu gevonden is, hebben we ook een nog grotere verantwoordelijkheid voor de rest van de wereld”, zei premier Frederiksen.

Gebied in lockdown

De besmettingen met de gemuteerde variant van het coronavirus bij mensen gebeurden voornamelijk in Noord-Jutland, het meest noordelijke deel van Denemarken. Er zouden zo’n 12 mensen besmet zijn, maar volgens nieuwssite thelocal.dk zijn 4 tot 5% van de coronapatiënten in Noord-Jutland besmet met de gevaarlijke, nieuwe variant. Restaurants gaan er dicht voor vier weken en ook sport en cultuur werden er aan banden gelegd. Er heerst tevens een reisverbod voor de inwoners.

Denemarken is de grootste exporteur van nertsbont ter wereld en krijgt nu ook zware economische klappen. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) is op de hoogte van de situatie en zal de zaak verder onderzoeken.