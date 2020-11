WhatsApp heeft handige nieuwe functie

WhatsApp komt weer met een nieuwe functie: je kunt instellen dat je een bericht na zeven dagen automatisch wilt laten verdwijnen. De uitrol gaat op 5 november van start en aan het eind van de maand is de optie voor iedereen beschikbaar.

Een tekstbericht, foto of video na zeven dagen automatisch laten verdwijnen: het kan voor sommigen handig zijn… De functie staat automatisch uit, maar zet je deze aan, dan worden deze berichten (ook eventuele ongelezen berichten) na die tijdsperiode verwijderd. Dat meldt WhatsApp.

Verdwijnende berichten

De verdwijnende berichten kun je zowel in individuele chats als voor groepsgesprekken instellen. In een groepsgesprek kan alleen de beheerder van de groep dat instellen. In een persoonlijk gesprek werkt het alleen als de ander de optie ook heeft aanstaan.

De app waarschuwt dat de ontvanger van berichten deze na ontvangst kan doorsturen of er een afbeelding van kan bewaren. Er is dus geen garantie dat een bericht volledig verdwijnt.

Meer nieuwe WhatsApp-functies

Deze week werd ook bekend dat WhatsApp het makkelijker gaat maken voor gebruikers om in één keer meerdere foto’s en video’s te verwijderen. Dat geeft de mogelijkheid om de opslagruimte van je telefoon beter te beheren.

In het nieuwe opslagmenu krijg je suggesties voor welke bestanden ze het beste kunnen verwijderen om geheugen vrij te maken. Dat zijn bijvoorbeeld video’s die in veel groepen zijn doorgestuurd, of alle bestanden groter dan 5 megabyte. Die kunnen je vervolgens apart of in een keer allemaal verwijderen.