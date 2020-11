Joe Biden: “We hebben genoeg staten veroverd om te winnen”

Alle stemmen zijn weliswaar nog niet geteld, maar Biden zou alleszins de verkiezingen in de staat Michigan gewonnen hebben. Zo luidde woensdagavond een prognose van nieuwszenders CNN en Fox News, en ook van het NBC News. Bij 97% van de stemmen geteld is de vroegere adjunct van Barack Obama goed voor 49,8% van de stemmen, tegen 48,6% voor de Republikeinse president Donald Trump, aldus CNN en NBC.

Trump stapt naar de rechter

Het is nu nog wachten op de resultaten van vijf staten, Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Arizona en Nevada. In die laatste staat leidt Biden met minder dan 8.000 stemmen, in Georgia heeft Trump nu 68.000 stemmen meer dan zijn rivaal. Eén ding is zeker: Turmp legt zich niet zomaar neer bij de feiten. Samen met zijn team trok hij in de swing states Georgia, Pennsylvania en Michigan al naar de rechter. Dat heeft te maken met de poststemmen, die volgens Trump en zijn aanhangers te laat binnenkwamen. Of hij al dan niet gelijk krijgt, is nog niet duidelijk.